Rus ekibi Spartak Moskova'nın 28 yaşındaki golcü futbolcusu Ze Luis'in adı, uzun bir süredir Türk kulüpleriyle birlikte anılıyordu. Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi ise Yeşil Burun Adalı santrfor hakkında çok konuşulacak bir transfer iddiasına yer verdi. Porto'nun yıldız ismi kadrosuna katmak istediğini öne süren gazete, Süper Lig'den iki takımın da oyuncuya talip olduğu yazdı.

Spartak'ın sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan forvet oyuncusunun bonservisi için 12 milyon euro istediğinin belirtildiği haberde sözü edilen Türk kulüplerinin ise Galatasaray ve Fenerbahçe olduğu tahmin ediliyor. Ze Luis, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 36 maçta fileleri 14 kez sarsarken 4 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler