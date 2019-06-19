Galatasaray ve Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in ardından bu defa da başka bir futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre ezeli rakipler, Bundesliga'dan düşen Hamburg ile yollarını ayrıldığını duyuran Lewis Holtby için yarıştığını yazdı.

Haberde 28 yaşındaki 10 numarayla Cim Bom ve Sarı Kanarya'nın yanı sıra Chicago Fire, Cardiff City ve PAOK'un da ilgilendiği ifade edildi. Bonservisi elinde olan Alman futbolcu, Hamburg'un geride kalan sezonun 31'inci haftasında Union Berlin'le oynayacağı maç için Berlin'e gitmeyi reddetmiş ve kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler