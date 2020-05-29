Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve savunma hattına mutlaka bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Juan Jesus ile ilgilendiği iddia edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, savunma hattındaki sıkıntıları Juan Jesus ile gidermek isterken Galatasaray da daha önce gündemine gelen oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Brezilyalı oyuncu, Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın stoper hattındaki 6. tercihi olarak aktarılıyor. Mancini, Smalling, Fazio, Mert Çetin ve Ibanez'in arkasında kalan oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi.

Ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın Marcao ve Luyindama'nın takımdan ayrılma ihtimallerinin olduğu süreçte devam eden ilgisinden bahsedilirken Fenerbahçe de savunmadaki sıkıntılarını gidermek adına oyuncuyu kadrosuna katma çabasında. İki takımın transfer adına rekabet etmeleri bekleniyor.



