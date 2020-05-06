Galatasaray ve Fenerbahçe, Ideye Brown transferinde karşı karşıya

Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişken Süper Lig ekipleri de transfer çalışmalarını sürdürüyorlar. Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine Aris forması giyen Ideye Brown geldi.

Lagos (Nijerya) merkezli haber sitesi Brila'ya göre Aris ile olan kontratı sezon sonunda bitecek Ideye Brown için hem Galatasaray hem Fenerbahçe devrede...





2011'de Sochaux'dan Dinamo Kiev'e 9 milyon Euro, 2014'te Dinamo Kiev'den West Bromwich'e 12.6 milyon Euro, daha sonra ise 2017'de Olympiacos'tan Tianjin Teda'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Nijeryalı golcünün, Aris ile geçirdiği 1 sezonun ardından takımla yola devam etmek istemediği belirtiliyor.

Yunanistan Ligi'nde bu sezon 19 maçta 7 gol, 1 asist yapan 31 yaşındaki forvetin, kariyerine daha büyük bir takımda sürdürmek istediği aktarılıyor.



