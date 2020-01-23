Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren ve devre arası transfer döneminde iddialı isimleri kadrolarına katamayan kulüpler rotalarını genç oyunculara çevirmiş durumda...

Galatasaray uzun süredir takip ettiği TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un 19 yaşındaki 10 numarası Erkan Süer için 250 bin TL'lik teklif yaptı. Sarı-Kırmızılı takım bu rakamı çek ile ödemek istedi ancak Boluspor'dan ret yanıtı geldi.

Boluspor bu oyuncu için 250 bin TL nakit, A Takımda oynarsa 300 bin TL ve ayrıca bir sonrasi satışından yüzde 20 pay istiyor.

Fenerbahçe de devreye girdi!

Galatasaray'ın gündemine gelen ancak maddi sebepler yüzünden gerçekleşmeyen Erkan Süer için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.

U19 Milli oldu...

2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük perfomans sergiledi.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr