Galatasaray ve Fenerbahçe Benatia için yarış halinde

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyoluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray ve Fenerbahçe , transferde bir dünya yıldızının peşinde. İki ezeli rakibinde Fas asıllı Fransız futbolcu Mehdi Benatia ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, son olarak Katar ekibi Al Duhail'de forma giyen Benatia için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Schira konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mehdi Benatia, Al Duhail'den ayrıldı. Juventus'un ve Bayern Münih'in eski stoperi ile Galatasaray ve Fenerbahçe harekete geçmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.









Avrupa devlerinde oynadı

Geçtiğimiz sezon Al Duhail'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Faslı yıldız, Katar ekibiyle lig ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 maça çıktı. 34 yaşındaki defans oyuncusu kariyeri boyunca Marsilya, Roma, Juventus ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin kadrosunda yer aldı.







