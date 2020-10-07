Galatasaray ve Fatih Terim’e eleştiri Erman Özgür’den geldi!
Fanatik Gazetesi yazarı ve televizyon yorumcusu Erman Özgür, her hafta çarşamba günü Süper Lig'de "Haftanın En İyilerini" sizler için seçiyor. Haftanın olayı, haftanın hakemi, haftanın futbolcusu, haftanın hayal kırıklığı, haftanın golü ve daha fazlası Erman Özgür'ün yorumlarıyla sizlerle buluşuyor. Süper Lig'de 4. haftaya damga vuran Alanyaspor hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Erman Özgür, Galatasaray ve Fatih Terim'e ise eleştiri yöneltti. Fatih Terim'in, Kasımpaşa karşısında oynanan maçta sahadan erken ayrılması hakkında yorumlarıyla deneyimli teknik adama eleştiride bulundu.
KANALA ABONE OLMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.