Galatasaray ve Beşiktaş listede... Fenerbahçe yok!

Galatasaray ile Beşiktaş, Avrupa’nın elit 32 takımı arasına girdi, Fenerbahçe ise bu sıralamada yer bulmayı son anda kaybetti.

KPMG Football Benchmark’ın her yıl yayınlanan Avrupa Ligi Raporu’nun 2020 versiyonunda kriterler şöyle sıralandı:

1. Kulüplerin toplam ekonomik girdilerinde Avrupa’nın ilk 50 kulübü arasında yer alması.

2. Son 5 yılda UEFA sıralamasında ilk 50’de bulunmaları.

38 ekip seçildi

3. 1 Ocak 2020 itibariyle sosyal medyada (facebook, twitter, instagram vb.) etkileşim alan en iyi 30 takım arasında bulunmaları...

Bunların değerlendirilmesi sonrasında Galatasaray, 366 milyon euro ile 27. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş ise 310 milyon euroluk değeriyle 32 takım arasında 31. sırada yer buldu.

KPMG, kriterlere uyan 38 takım belirlediklerini ancak 32 ekip dışında kalan 6 kulübün ise birbirlerine çok yakın olduğunu ifade etti. Aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu bu kulüplerin bu nedenle değerlendirme dışında tutulduğu dile getirildi.

Raporda Galatasaray’ın en büyük farkı ise değer artışını neredeyse yarı yarıya artırmasıydı. Yüzde 49’luk bir büyüme gösteren Cim-Bom, bu hızıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Beşiktaş ise geçen yıla göre yüzde 19’luk bir kayıp yaşayarak, Avrupa kulüpleri içerisinde en çok değerini yitiren olarak kayıtlara geçti.