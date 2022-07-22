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Galatasaray ve Beşiktaş hazırlık maçları sadece D-Smart'ta

Sezon öncesi şampiyon adaylarının hazırlık maçlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, hafta sonu 2 önemli karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

22 Temmuz 2022, Cuma 15:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Beşiktaş hazırlık maçları sadece D-Smart'ta

Sezon öncesi şampiyon adaylarının hazırlık maçlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, hafta sonu 2 önemli karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

Valerien Ismael yönetiminde Avusturya kampını tamamlayan ve sırasıyla Werder Bremen, Viktoria Plzen ve Mainz ile ilk kamp döneminde mücadele eden Beşiktaş , İspanya kampında ilk olarak yarın 20.00’de Premier Ligin güçlü takımlarından Wolverhampton ile karşılaşacak. Beşiktaş – Wolverhampton karşılaşması yarın saat 20.00’de sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan ekrana gelecek. 

Okan Buruk yönetiminde yeni transferleriyle ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Galatasaray , Pazar akşamı 20.00’de Süper Ligin güçlü takımlarından Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Son olarak Seferoviç ve Dubois’i renklerine bağlayan Galatasaray’ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç naklen ve sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayınlanacak.

CUMARTESİ 

20.00 BEŞİKTAŞ – WOLVERHAMPTON ( SPOR SMART )

PAZAR 

20.00 GALATASARAY – KASIMPAŞA ( SPOR SMART )

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