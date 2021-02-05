Göztepe'de sergilediği performansla taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelen Alpaslan Öztürk konusunda flaş gelişmeler var. Yaşadığı sakatlığın ardından takıma çok daha çabuk dönebilmek adına kendisini zorlayan, fedakarlıklar sonrası ise tekrar benzer sıkıntılar yaşayan başarılı oyuncunun tam olarak iyileştiği ve teknik direktör Ünal Karaman'ın da geri dönüşü için gün saydığı öğrenildi.

Herhangi bir çağrı gitmedi

Adı İstanbul takımlarıyla ciddi şekilde anılan Alpaslan'la ilgili sorun ise sözleşme meselesi. Taraftarın kontrat yenilenmesi konusunda beklenti içerisinde olduğu Alpaslan'a yönetimden şu ana kadar yeni mukavele için herhangi bir çağrı gitmediği ortaya çıktı.





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Beşiktaş ve Galatasaray şimdiden devrede

Her fırsatta Göztepe'de mutlu olduğunu dile getiren başarılı savunmacı için Beşiktaş ve Galatasaray'ın şimdiden devreye girdiği ve oyuncunun menajerinden durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Göztepe, Elazığspor'dan bonservissiz bir şekilde kadrosuna katıp büyük verim aldığı oyuncusunu sezon sonu için elden kaçırabilir.

64 maçta 11 gol

Bu sezon 9 maçta forma giyen, sakatlığını atlatan Alpaslan Öztürk 1 kez fileleri havalandırdı. İzmir ekibinde genel performansına bakıldığında 64 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun 11 golü bulunuyor.

Alpaslan, stoperde çizdiği istikrarlı performansla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve yaz transfer döneminin gözdesi olmuştu. Sözleşmesinin sonuna kadar İzmir'de kalmayı tercih eden deneyimli oyuncunun tekliflere vereceği yanıt merak konusu.

FANATİK ÖZEL







