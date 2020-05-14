İzmir ekibi Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Galatasaray ve Medipol Başakşehir scout ekiplerinin sezon boyunca izlediği belirtildi. Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 1'inci Lig'de 26 maçta 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Atakan ile yurtdışından Fransa ekibi Monaco ve Almanya takımları Mainz ile Freiburg'un da ilgilendiği ileri sürüldü.

Altınordu, cazip teklif gelmesi halinde genç futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor. Atakan, Altınordu'ya geçen sezon Denizlispor'dan transfer olmuştu. Bünyesinden ülkemizi Avrupa'da temsil eden A Milli Takım'ın yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Berke Özer ile Barış Alıcı'yı çıkaran İzmir temsilcisinde bu sezon şans bulan 17 yaşındaki Ravil Tagir de dev kulüplerin radarına girmişti.

DHA