Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini elde etti

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mustafa Muhammed’in (penaltıdan) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, ligde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep’ten sonra Medipol Başakşehir maçını da kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısındaki müsabakada da Medipol Başakşehir’i 2-0 yenmişti.

Galatasaray ligde puanını 45’e çıkartırken, Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Sahasında 8 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, sahasında oynadığı son 8 lig maçında rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’ndaki son 8 karşılaşmanın 6’sını kazanırken, 2’sinde berabere kaldı.