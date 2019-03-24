Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımlara verilen ara nedeniyle Galatasaray bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in genç ve forma şansı az bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 12.00’de başlayacak. Maçın taraftara ve basına kapalı olacak. Ancak maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray'ın 52 puanı bulunuyor. Sarı-Kırmızılı takım ayrıca Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Ümraniyespor ayrıca bu sezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı. Ümraniyespor bu sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek dikkat çekmişti.



