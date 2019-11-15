Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık maçı yapacak. Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşısında aldığı 6 puanla yeniden ayağa kalktı. 11. haftanın sonunda 19 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, milli aranın ardından beyaz bir sayfa açmak istiyor.

Özellikle milli ara sonrasındaki yoğun maraton nedeniyle, teknik patron Fatih Terim yedek-as ayırmadan tüm oyuncularının hazır olmasını istiyor.

Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı Saat 13.00'te başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Teknik direktör Fatih Terim, milli oyuncuların yokluğunda mümkün olan en ideal 11’i sahaya sürmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca ikinci devrede ise genç oyuncuların son durumunu görmeyi düşünüyor.



