Galatasaray-Ümraniyespor maç sonucu: 2-0

Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. 2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Fatih Terim'in öğrencileri yaptığı son hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı ekip bugün Ümraniyespor karşısında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Falcao ve Ömer Bayram kaydetti.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 6. dakikasında Galatasaray, golcü futbolcusu Falcao'nun golü ile maçta 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Farklı 11'le sahada

Galatasaray 2. yarıda farklı bir 11'le sahada yer aldı. Sarı Kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sekidika, Feglouli sahaya çıkan isimler oldu.

Maçın 80. dakikasında Galatasaray adına bu kez Ömer Bayram sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Maçın 11'leri:

Galatasaray: Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Saracchi, Ryan Donk, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Belhanda, Falcao, Diagne

Ümraniyespor: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin







