Galatasaray - Ümit Milli Takım (CANLI)

Galatasaray, saat 17.00’de başlayan maçta Türkiye Ümit Milli Takımı ile karşılaşıyor.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın 11'i: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Oğulcan, Diagne, Arda Turan
Ümit Milli Takım kadrosu...
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).
Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).
Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).
Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).