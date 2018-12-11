Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında bugün Porto’yu konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı ekibin, ilk 2 sıra için şansı kalmadı. Galatasaray artık 3. olup Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefliyor. Bunun için Aslan’ın önünde büyük bir fırsat var. Her türlü galibiyet, Cim Bom’u Avrupa’ya taşıyacak.

Beraberlik ve mağlubiyet gibi ihtimallerde ise gözler Schalke ile Moskova arasındaki maça çevrilecek. Rus ekibinin her türlü yenilgisi, Aslan’ı grupta 3. yapar. İki takımın grubu 4 puanda bitirmesi durumunda, ikili averajda ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rakibinin üstünde yer alacak. Ancak Moskova bugün Almanya’da kazanırsa, Galatasaray’a mutlak galibiyet gerekiyor.

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