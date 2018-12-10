Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son maçına Porto karşısında çıkıyor. Sarı-Kırmızılı takım deplasmanda çok iyi oynamasına rağmen 1-0 yenildiği Porto'yu bu kez Türk Telekom Stadı'nda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Galatasaray, Porto’nun yanı sıra Rusya’dan Lokomotiv Moskova ve Almanya’dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor. İki takım arasında Portekiz’de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için mücadele verecek. Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04’ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray’ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova’nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi’ne giden takım belli olacak.

Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu...

Porto 13 puan

Schalke 8 puan

Galatasaray 4 puan

L.Moskova 3 puan







