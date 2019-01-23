Galatasaray üç büyükler arasında kar açıklayan tek takım

Üç büyüklerin 1 Haziran - 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. Verilere göre bu dönemde Beşiktaş 156 milyon 390 bin TL, Fenerbahçe 54 milyon 726 bin TL zarar ederken, üç büyükler arasında, 3’üncü çeyrekte finansal tabloları artıda olan tek kulüp ise Galatasaray oldu.

Finansal Fair Play disiplini

Mustafa Cengiz yönetiminde son 1 yılda, Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde mali disiplini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüten Galatasaray, Kasım - Haziran döneminde 2 milyon 900 bin TL kâr açıkladı. Bu, 2001 yılında gerçekleşen halka arzın ardından duyurulan ikinci kâr dönemi oldu. Bu rakamlar aynı zamanda, kulübün faaliyet gelirlerinden elde ettiği ilk reel kârlılık olarak kayıtlara geçti.

Öz sermayede büyük fark var

Galatasaray’ın bilançosunda en fazla göze çarpan olumlu göstergelerden biri de 2017’de eksi 608 milyon TL olan öz kaynağın bu son çeyrekte neredeyse yüzde 100’lük bir sıçrama göstererek eksi 313 milyon TL’ye inmiş olması. Yönetimin görev yaptığı 1 yıl içinde çok sıkı bir mali rejime giren Galatasaray’ın konsolide borcu 2.9 milyar TL’den, 2.7 milyar TL’ye geriledi.

Bonservis ve maaşlar da dahil

Bu süreçte Galatasaray, 1 milyar 832 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdi. Bu ödemelerin içinde 992 milyon TL kredi ödemesi ve 492 milyon TL futbolcu maaşları ve bonservis bedelleri de yer alıyor. Ayrıca 136 milyon TL tutarında vergi ödemesi de yapıldı. Finansal dengeyi sağlama adına pek çok gider kalemini kısan ve yeni kaynaklar yaratmaya yönelen Galatasaray’ın 2018 yıl sonu verilerinde de kâr açıklama hedefi var.

Avrupa’da da adını duyurmuştu

Galatasaray’ın mali tablolarındaki değişim uluslararası raporlara da yansıdı. Son olarak uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG’nin her yıl Avrupa’nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında Galatasaray, Avrupa’nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19’luk oranla, en fazla arttıran kulüp oldu.