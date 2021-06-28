Galatasaray U19 takımının play-off mücadelesi başlıyor

2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi’ni en fazla gol atan, en az gol yiyen ve namağlup unvanlarıyla lider tamamlayan Galatasaray U19 takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Play-Off müsabakaları için çalışmalarına Teknik Direktör Ceyhun Müderrisoğlu liderliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam ediyor.

2 Temmuz Cuma günü Antalya'da kampa girecek olan Galatasaray U19 takımı, 4 Temmuz Pazar günü 21.00'de çeyrek final mücadelesinde Emirhan Otel Spor Kompleksi’nde Beşiktaş ile karşılaşacak. Kazananın yarı finale yükseleceği müsabaka tek maç eleme usulüne göre oynanacak.