Galatasaray ile Real Madrid U19 takımları UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücaledelede Galatasaray rakibine 1-0 mağlup oldu.

Sarı-Kırmızılı takım daha önce Club Brugge'a deplasmanda 3-2, PSG'ye kendi sahasında 5-1 mağlup olmuştu. Galatasaray grupta sıfır puanla son sırada yer aldı. Real Madrid ise bu galibiyet ile puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü.

Bu arada GSTV maddi yetersizlikler nedeniyle mücadeleyi yayınlayamamıştı.

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