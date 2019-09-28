Galatasaray U19 - Fenerbahçe U19: 5-2

Bugün oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi U19 Elit Gelişim Ligi Galatasaray U19 takımı evinde konuk ettiği Fenerbahçe U19 takımını 5-2 yendi.

28 Eylül 2019, Cumartesi 17:27
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Galatasaray U19 - Fenerbahçe U19: 5-2

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev maç öncesinde U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray U19 - Fenerbahçe U19 takımları karşı karşıya geldi. Saat 14:30'da Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan maçı sarı-kırmızılı ekip 5-2 kazandı. 

Galatasaray'ın gollerini 37’ 45’ 64’ Ercan Şirin, 58’ Mustafa Fettahoğlu, 65’ Erencan Yardımcı, Fenerbahçe'nin gollerini ise 25' Muhammet Gümüşkaya, 61' Gülhan Üreyen kaydetti. 

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