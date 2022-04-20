Galatasaray U16 takımından tam 9 gol

Galatasaray U16 takımı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştığı Boluspor U16 takımını 92 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini 21 ve 56. dakikada Kadir Subaşı, 26. dakikada Recep Yalın Dilek, 29 ve 30. dakikadalarda Berk Kızıldemir, 57. dakikada Recep Cebeci, 59. dakikada Mustafa Berke Çelik ile 77. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu kaydetti.

Elit U16 Ligi'nde Galatasaray U16 takımı Bursaspor 'un ardında ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldılar.