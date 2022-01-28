Galatasaray - Tuzlaspor maçında ilginç anlar!

Galatasaray , Süper Lig 'e verilen arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibine 6-2 gibi net bir skorla mağlup oldu.

Oynanan hazırlık karşılaşmasında ilginç anlara da sahne oldu. Galatasaray, maça kalede Berk Balaban ile başladı ilerleyen dakikalarda oyuncu değişikliği ile Fatih Öztürk, Berk Balaban'ın yerine kaleye geçti.

Oyuna giren Fatih Öztürk baş dönmesi yaşayınca İsmail Çipe de sakat olduğu için Tuzlaspor'la da yapıla görüşme sonrasında Galatasaray'ın kalesine tekrar Berk Balaban geçti.