Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray , milli arayı boş geçmiyor. Sarı Kırmızılı ekip, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u ağırlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ligde daha az forma şansı bulan isimlere şans vermesi ve oyuncularının son durumunu görmesi bekleniyor. Konyaspor maçına hazırlanan Aslan, evinde kazanıp moral depolamak istiyor. TFF 1. Lig'de sadece 1 kez kaybeden Tuzlaspor ise özel maçta sürpriz peşinde olacak.

Galatasaray-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak Galatasaray-Tuzlaspor hazırlık maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından naklen yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili detaylar ise haberimizde olacak.

Mbaye Diagne ve Emre Kılınç beraber oynuyor

Çift forvete geçiş denemelerine bugünkü Tuzlaspor karşılaşmasıyla başlamaya hazırlanan Fatih Terim, Diagne ve Emre Kılınç ikilisini hücum hattında birlikte kullanacak. Milli oyuncular döndükten sonra da Diagne-Halil ve Mohamed-Halil gibi farklı denemeler yapılacak. Hazırlık maçları ve idmanlarda memnun kalırsa, Terim bu yeni düzeni ligde de kullanmayı planlıyor.

Assuncao'ya özel program

Kırmızı kart cezalısı Berkan Kutlu, Milli ara dönüşündeki Konyaspor sınavında forma giyemeyecek. Fatih Terim, bu kez 6 numaraya Assuncao'yu hazırlıyor. Özel bir programla çalışmalarını sürdüren ve Tuzlaspor maçında ilk 11'de olması beklenen Brezilyalı oyuncu, Konyaspor maçını kendini yeniden kanıtlama fırsatı olarak görüyor.

Galatasaray'da 13 oyuncuya milli davet

Galatasaray'da Milli Takım kamplarında bulunan oyuncular şu şekilde: Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed.