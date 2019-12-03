Galatasaray - Tuzlaspor maçı öncesi son dakika haberi. Galatasaray kupa mesaisine çıkıyor... Sarı-Kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Cim Bom’da teknik direktör Fatih Terim, kritik virajı göz önünde bulundurarak genç isimlere ağırlık verecek. Ligde fazla şans bulamayan oyuncuları da sahaya sürecek olan Terim, olası bir aksiliğin önüne geçmek için birkaç tecrübeli ismi de gençlerin yanında görevlendirecek.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek. Kariyerindeki tek resmi maça Şampiyonlar Ligi’nde Brugge karşısında çıkan 17 yaşındaki forvet Erencan'ın kupa sınavına 11’de başlaması bekleniyor.

Galatasaray - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Tuzlaspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Okan, Emin Bayram, Donk, Ahmet, Seri, Selçuk, Nzonzi, Taylan, Yunus, Jimmy, Erencan

Tuzlaspor: Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu

Konuk ekip Tuzlaspor ise 2. Lig’de Bandırmaspor ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Rövanş 17 Aralık’ta 15 haftada 31 puan toplayan İstanbul ekibi, son 9 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Tuzla bu tura gelmeden önce 3. Lig takımları Nazilli Belediye’yi 2-1, Karacabey Belediye’yi de 3-1’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki kupa maçının rövanşı 17 Aralık’ta oynanacak.

Fatih Terim gençlere görev verecek

Ligdeki Trabzonspor deplasmanı sonrası hafta içinde Tuzlaspor’la Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray’da, gençler görev alacak. Sakat ve cezaların çokluğunda as oyuncularını dinlendirmek isteyen Fatih Terim, Atalay Babacan, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün, Işık Kaan Arslan ve Emin Bayram gibi gelecek vaat eden yetenekleri kullanarak, bu isimlerin son durumlarını görme fırsatı yakalayacak.