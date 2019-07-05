Aslan’ın sezon biter bitmez listesine aldığı ve kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Banega transferinde ortalık iyice kızıştı. Yıldız oyuncuyla menaceri aracılığıyla yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışan, transfer için Sevilla ile pazarlık halinde olan Aslan, Avrupa futbolunun en tecrübeli isimlerinden Monchi ile uğraşıyor. Roma’dan ayrılıp yeniden İspanyol ekibinde sportif direktörlük koltğuna oturan deneyimli futbol adamı, bitmesi an meselesi olan transfer hakkında, dün flaş bir açıklama yaparak, “Ever Banega bizim için önemli bir parça ve hiçbir zaman transfer piyasasında olmadı. Banega ile konuştuğumda Banega’nın yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm. Banega, bizim projemizin önemli parçası” diyerek kafaları karıştırdı.

Fatih Terim devreye giriyor

Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre ise transferde herhangi bir pürüz söz konusu değil. Monchi, Banega’nın transferinden alabileceği en yüksek bonservis bedelini elde etmek adına böyle bir açıklama yaptı. Galatasaray’a gelmek isteyen ve şartlarda el sıkışan yıldız oyuncudan yana hiçbir sorun olmadığı öğrenilirken, Terim’in Monchi’yle bizzat görüşerek transferi sonuçlandırmak adına rol üstleneceği ifade edildi.

Kulüpleri bekliyor

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu, geçen sezon Sevilla formasıyla 51 maça çıkmış, 8 gol atıp 11 de asist yapmıştı. Galatasaray’a ‘Evet’ diyen Banega, kulüplerin anlaşması için geri sayımda.

Metin Karabaş