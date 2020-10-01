Galatasaray turu geçerse 6 milyon Euro

Galatasaray , Rangers'ı geçip UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalmayı başarırsa, 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralaması bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantileyecek. Ayrıca grupta her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecek.