Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçları tamamladı

Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle beraber bu sezon sahasındaki son maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’de iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Cimbom 32 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Aslan, 1 gol atıp, 3 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da içeride 3 karşılaşma yapan sarı-kırmızılılar, 2 kez galip gelirken, 1 kez mağlup oldu. Bu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gol gördü.