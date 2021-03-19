Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda 11 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 4-3 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ile Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah kendi kalesine atarken, Karadeniz ekibinin gollerini ise Braian Samudio, Fernando Boldrin, Milan Skoda ve Fernando Andrade kaydetti. Galatasaray bu sonuçla ligde 31. haftayı 61 puanla geçerken, Çaykur Rizespor ise puanını 34’e yükseltti.

Sahasında 11 maç sonra yenildi

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında 11 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce Türk Telekom Stadı’nda oynadığı 11 maçın 8’ini kazanıp, 3’ünde berabere kalmıştı. Galatasaray, sahasında bu sezon ikinci kez maç kaybetti.

İlk golü yediği 7 maçta da galibiyet göremedi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk golü yediği 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği maçlarda Kasımpaşa’ya 1-0, Fatih Karagümrük’e 2-1, İttifak Holding Konyaspor’a 4-3, Beşiktaş’a 2-0, MKE Ankaragücü’ne 2-1 ve Çaykur Rizespor’a 4-3 yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Yedlin kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin, karşılaşmada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. ABD’li futbolcu, maçtaki ilk sarı kartını 52. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği ve penaltıya neden olduğu pozisyonda, ikinci kartını ise Michalak’a yaptığı faul sonrası 79. dakikada gördü.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, itirazları nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e de sarı kart gösterdi. (AA)