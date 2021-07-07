Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım ’ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren’in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı Twitter’dan, Turgay Şeren’in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray’ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren’i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.