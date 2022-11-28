Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu son olarak ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1990 doğumlu başarılı milli oyuncu Tuğçe Canıtez ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Tuğçe Canıtez’e Büyük Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuğçe Canıtez kimdir?

10 Kasım 1990 yılında İzmir’de dünyaya gelen Tuğçe Canıtez, basketbola da doğduğu şehirde başladı. 2005 yılında Ceyhan Belediyespor'a transfer olan Tuğçe, 2009 yılında üniversite eğitimi ve basketbol kariyerini Amerika'da sürdürme kararı aldı. İlk iki yılında North Idaho Koleji'nde kariyerine devam eden başarılı isim, 2011-2013 yılları arasında Amerika şampiyonluğu da yaşayacağı Westmont Koleji'ne geçiş yaparak bu okuldan mezun oldu.

2013 yılında ülkemize dönerek Fenerbahçe ile anlaştı ve 2022 yılına kadar burada forma giydi. Geçtiğimiz sezon başında Hatay Büyük Şehir Belediyespor forması giymeye başlayan Tuğçe Canıtez sezonun geri kalan kısmında sarı kırmızı renkler altında mücadele edecek.