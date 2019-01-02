Galatasaray TT Stadı yenileme işlemini askıya aldı

Galatasaray'da koltuk parası ağır geldi. 2011'den bu yana hizmet veren Türk Telekom Stadı'nda başta eskiyen koltukların yenilenmesi olmak üzere bazı değişiklik ve düzenlemeler gerekiyordu.

Bunda VIP koltuk alanların son dönemdeki şikayetleri de etkili olmuştu. Ancak statta bu tarz kapsamlı bir düzenlemenin 11 milyon liralık maliyet getirecek olması, Sarı-Kırmızılı yönetimin geri adım atmasına yol açtı. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik tablo nedeniyle bu çalışma ertelendi. Ancak Sarı-Kırmızılı taraftarlarların şikayetleri karşısında ilerleyen dönemde konunn gündeme tekrar gelebileceği belirtildi. (Skorer)