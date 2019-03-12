Galatasaray tribünlerine Başakşehir etkisi

Şampiyonluk yarışında geri sayıma geçilirken Medipol Başakşehir’in zirvede farkı koruması Aslantepe’deki atmosferi vurdu. G.Saray için büyük önem taşıyan dünkü maçı 33 bin kişi izledi.

12 Mart 2019, Salı 08:17
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Galatasaray tribünlerine Başakşehir etkisi

Şampiyonluk yarışında son 9 haftaya girilirken, Medipol Başakşehir'in zirvede farkı koruması Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini de vurdu.

Turuncu-lacivertli ekibin cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi yenerek maç fazlasıyla puan farkını 11'e çıkarması Aslantepe'deki atmosferi olumsuz etkiledi. Dün Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı kritik karşılaşmayı 33 bin 335 taraftar izledi. Karşılaşmanın iş gününe denk gelmesi de taraftar sayısını etkilerken, bu rakam Galatasaray'ın evinde oynadığı maçlarda en az taraftar desteği aldığı mücadelelerden biri oldu.

(Sabah)

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