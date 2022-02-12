Galatasaray tribünlerinde bir yanda protesto, diğer yanda destek

Spor Toto Süper Lig ’in 25. haftasında Galatasaray , Nef Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 0-0'lık eşitlik ile sona ermesinin ardından tribünde bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlardan flaş bir tepki geldi.

İlk 45 dakikasında gol sesi çıkmayan maçın devre arasında tribünde bulunan taraftarların bir kısmı futbolculara tepki gösterirken, kale arkasında bulunan taraftarlar ise oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular da taraftarların çağrısı sonrası tribüne giderek alkışla karşılık verdi.

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