Galatasaray tribünlerinde bir yanda protesto, diğer yanda destek
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de kötü günler geçiren Sarı-Kırmızılı ekipte ilk yarının 0-0'lık eşitlik ile sona ermesinin ardından bazı taraftarlar takımı protesto ederken, bazı taraftarlar ise oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.
Spor Toto Süper Lig ’in 25. haftasında Galatasaray , Nef Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 0-0'lık eşitlik ile sona ermesinin ardından tribünde bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlardan flaş bir tepki geldi.
İlk 45 dakikasında gol sesi çıkmayan maçın devre arasında tribünde bulunan taraftarların bir kısmı futbolculara tepki gösterirken, kale arkasında bulunan taraftarlar ise oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.
Galatasaraylı futbolcular da taraftarların çağrısı sonrası tribüne giderek alkışla karşılık verdi.