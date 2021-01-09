Bir yandan lig yarışında aldığı yaraları sarmaya çalışan Galatasaray, diğer taraftan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste üzerinden girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, hücum hattına yapılacak takviye doğrultusunda bir kez daha Mahmoud Trezeguet'yi gündemine aldı. Kulübü Aston Villa'da haftalardır kadro dışı olan Mısırlı yıldızın kiralanması konusunda, İngiliz kulübüyle bu hafta bir görüşme gerçekleşecek. Kasımpaşa forması giyerken de Galatasaray'ın transfer gündemine gelen, ancak 10 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin yolunu tutan 26 yaşındaki futbolcu, artık düzenli oynayabileceği bir takımla yola devam etmek istiyor.





Onyekuru'yu da bekliyorlar

Trezeguet transferi için Aston Villa ile görüşmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın gözü aynı zamanda Henry Onyekuru'nun üzerinde... Nijeryalı yıldızın zorunlu satın almayla kiralanması konusunda temaslar olumlu sonuçlanmak üzere. Fransız kulübü Monaco ile Galatasaray arasında sadece ufak pürüzlerin kaldığı, resmi imzanın artık çok yakın olduğu belirtiliyor. Her iki transferin de gerçekleşmesi halinde Terim'in sol kanadı Onyekuru'ya emanet edeceği, Trezeguet'yi de sağ açık veya forvet arkası olarak kullanacağı öğrenildi.

Metin Karabaş