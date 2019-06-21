Galatasaray transferi bitiriyor! Son dakika gs transfer haberleri...

Galatasaray kimi transfer edecek? Galatasaray'da hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Son dönemde taraftarın en çok merak ettiği bu iki soru cevabını arıyor. 21 Haziran Cuma son dakika Galatasaray transfer haberlerinden hangi isimler var? Son dakika Galatasaray transfer haberleri ve tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY'DAN CHICHARITO'YA YENİ TEKLİF!

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele verecek olan ve bu doğrultuda mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Galatasaray, tüm şartları zorlamaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da görev yapan Chicharito’yu kadrosuna katabilmek için önceki gün Abdurrahim Albayrak önderliğinde harekete geçmişti. Gelecek sezon kontratı sona erecek olan Meksikalı santrforu bonservissiz olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Aslan, oyuncunun kendisine 2+1 yıllık sözleşme ve senelik de 3 milyon Euro önermişti.

Beklemeye geçtiler

Ancak 31 yaşındaki futbolcunun menaceri Chicharito için 4 milyon Euro isterken, Sarı- Kırmızılılar’a olumsuz yanıt vermişti. Bu gelişmelerin üzerine ise teknik direktör Fatih Terim’in de çok istediği Meksikalı için yönetimin teklifini 3.5 milyon Euro’ya çıkardığı ve gelecek yanıtı beklemeye başladığı öğrenildi.

Metin Karabaş

DANNY WELBECK'E TEKLİFLER VAR!

Forvet arayışlarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar’da listede yer alan Danny Welbeck için de görüşmeler devam ediyor. Ancak Galatasaray’ın bu transferde yalnız olmadığı ve İngiltere Premier Lig’den de birçok takımın 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Bu nedenle transfer çıkmaza girerken, yönetimin İngiliz futbolcu için son ana kadar mücadele vereceği bildirildi. Bu sezon 14 maça çıkan Welbeck, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

VEDAT MURIQİ'DEN TRANSFER HAMLESİ!

Aslan’ın forvet bölgesi için bir diğer alternatifleri arasında yer alan ve transferinin gerçekleşmesi en muhtemel isimler arasında gözüken Vedat Muriç ile Galatasaray el sıkıştı. Bonservis konusunda ise çözümsüzlük sürüyor. 25 yaşındaki santrfor için kapıyı 10 milyon Euro’dan açan Çaykur Rizespor Yönetimi’nin, pazarlıklarda 6-7 milyon Euro’ya kadar indiği belirtildi.

Ancak bu rakam da Aslan’a yüksek geliyor. Kosovalı futbolcu, kulübüyle bizzat kendisi görüşüp, kolaylık isteyecek.

ADEM BÜYÜK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.

beIN Sports'un haberine göre Adem Büyük'ün Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayan Adem Büyük için bonservis ücreti ödenmeyecek.

Hem yerli rotasyonunu arttırmak hem de kadro genişliğini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İki sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Adem Büyük, geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist kaydetti.

DENİZ TÜRÜÇ TRANSFER OLMAK İSTİYOR

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosunda bulunan Deniz Türüç, takımdan ayrılmak istiyor.

Deniz, bu kararını teknik direktör Hikmet Karaman ile de paylaştı. Yeni sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor'da görevi devam ettirmesi beklenen Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Deniz Türüç ile konuştum. Mental açıdan hizmetini doldurmuş. Ayrılmak istiyor" dedi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Deniz Türüç bir futbol takımı için, hele hele Kayserispor için çok önemli bir oyuncu. Deniz iyi bir futbolcu. Kendisi ile konuştum. Hedefinde büyük kulübe transfer olmak var. Anadolu'dan milli takıma gitmek ile büyük takımlardan milli takıma gitmek arasında fark var. Oralara gidince süre alma şansı tabiki daha yüksek. İstanbul kulüplerinde oynarsa, Milli takımda oynamasının daha kolay olacağını düşünüyor. Deniz'in düşüncesine de saygı duyuyorum" açıklaması yaptı.

İHA

MARCAO'YA İTALYADAN TALİP VAR

Portekiz Ligi’nde geçen sezon küme düşen Chaves’ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Marcao, sergilediği futbolla kısa süre içerisinde Avrupa'yı peşine taktı. Galatasaray’a kısa sürede uyum sağlayan ve Luyindama ile birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına giren Marcao'ya ilk ciddi teklif Serie A ekiplerinden Atalanta'dan geliyor.

Uzun zamandır takipteler

Atalanta'nın transfer komitesi, transfer listelerinde 1 numarada yer alan Brezilyalı stoperi uzun zamandır takip ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 22 yaşındaki futbolcuyu canlı canlı takip eden Çizme ekibinin yöneticileri, Brezilyalı stoperin geriden oyun kurması, hamle zamanlaması ve hava hakimiyetindeki başarısına hayran kaldılar.

Galatasaray'ın beklentisi en az 15 milyon Euro

Brezilya basını, eylül ayından itibaren Marcao'nun milli takım kadrosunda olacağını iddia etmişti. Gelecek vaat eden savunma oyuncularının başında gelen Marcao için Galatasaray yönetiminin beklentisi 15 milyon Euro. Brezilyalı stoperin sol ayaklı olması ve geriden oyun kurabilmesi değerini daha da artırırken, Galatasaray Marcao'ya sadece değerini bulması halinde transfer izni verecek.

4 milyon Euro eleştirilmişti...

Galatasaray scout ekibinin başında bulunan Emre Utkucan, Marcao'nun Galatasaray'a transfer olmasındaki 1 numaralı etken. 2014 yılında Galatasaray'da scout şefi olarak göreve başlayan Emre Utkucan, kulübün olanakları doğrultusunda yapılan genç transferlerde etkili oldu. Birçok oyuncuyu izleyen Utkucan ve ekibi, devre arasında yapılan Marcao-Luyindama ikilisinin kadroya katılmasına başrol oynadı. Marcao, performansıyla adeta parmak ısırttı. Brezilyalı oyuncu için 4 milyon euro ödenmesini eleştirenler, Marcao'nun başarılı çizgisiyle pişman oldu.

800 bin Euro kazanıyor

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray’la kısa sürede iki kupa birden kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Marcao, Spor Toto Süper Lig'de 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Galatasaray'dan 800 bin Euro kazanan başarılı stoperin, 2021-2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL

GALATASARAY RUMEN MODRIC'İ İSTİYOR!

Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, rotayı Romanya pazarına çevirdi. Cim Bom, Romanya Milli Takımı’dan George Puscas ile 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’yu gündemine aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün futbolcu izleme birimi tarafından teknik heyete sunulan rapor doğrultusunda iletişime geçilen iki isim için hem “takıma katkı sağlar hem de yatırım değeri taşır” görüşü ön plana çıktı. Rumen menajer Gigi Becali’yle pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

Rumen Modric...

Romanya'da yetişip çocuk yaşta İnter altyapısına alınan Puscas, geçen sezon Serie B’de Palermo formasıyla 33 maçta 9 gol, 3 asist üretti. 4 kez milli olan 1.88 boyundaki santrfor için İtalyanlar’ın 5 milyon euro bonservis istediği, G.Saray’ın ise 3 milyon teklif ettiği öğrenildi. Romanya’da Craiova forması giyen Cicaldau ise Modric’e benzetiliyor. Genç futbolcunun Almanya’dan da taliplerinin olması değerini yükseltiyor. Aslan’ın bu transferi 5-6 milyon euroya bitirmesi bekleniyor. (Güneş)

OZAN KABAK DARPHANESİ!

Milan, Bayern Münih ve West Ham United’ın 19 yaşındaki genç stopere talip. 3 kulüp de Ozan Kabak’ın 15 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ederken, Galatasaray’ın gelir elde edip edemeyeceğini ise genç oyuncunun seçimi netleştirecek.

Genç yıldız önündeki tekliflere dair kesin kararını 30 Haziran’da verecek.

Ocak ayında altyapısından yetiştiği kulübünün tam 11 milyon Euro bonservis geliri kazandıran Ozan Kabak, Milan ya da West Ham United’a imza atarsa Galatasaray da ‘yetiştirme bedeli’ olarak 750 bin Euro daha elde edecek.

Ancak Ozan, Bayern Münih’i seçip yine Almanya’da kalırsa, bu durumda Galatasaray yetiştirme bedeli alamayacak. Çünkü Ozan’ın uluslararası bir transfere imza atması halinde sarı kırmızılılar gelir elde edecek.

Ayrıca statü gereği Ozan Kabak, 23 yaşına kadar yapacağı uluslararası transferlerde forma giydiği kulüplere yüzde 5 yetiştirme bedeli geliri sağlayacak. 23 yaşından sonraysa bu bedel her yıl yüzde 0.5 oranında azalacak.

Kaynak: Hürriyet

BRUMA PORTO'YA GİDİYOR

Bonuslarla beraber Galatasaray’dan Lepizig’e 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Bruma, Almanya liginde kendisinden beklenen çıkışı yapamadı.

Geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giymesine rağmen sadece 3 gol 3 asistlik performans sergileyen genç yetenek, hocası Ralf Rangnick tarafından gözden çıkarılırken, oyuncunun eski takımı Galatasaray’a dönmek istemesi sarı kırmızılı camiayı bir hayli heyecanlandırdı.

Leipzig’in 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Bruma’da Alman kulübünün aldığı karar belli oldu. Portekizli futbolcuyu kesinlikle kiralık olarak bir başka takıma göndermek istemeyen Leipzig 24 yaşındaki kanat oyuncusunu satışa çıkarırken, milli futbolcuya PSV ve Spartak Moskova dışında Porto’nun da talip olması dikkatlerden kaçmadı. Armindo Bruma’da zarar etmek istemeyen BundesLiga temsilcisi, Porto ile temasa geçerken, başarılı teknik direktör Sergio Conceçiao’nun Brahimi’nin yerini Bruma ile doldurmak istediği bildirildi. (Güneş)

AHMET ÇALIK'I İSTEYEN İSTEYENE!

3 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giymesine karşın bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Ahmet Çalık’a Süper Lig’den tam 6 takım talip oldu. Gelecek sezon Fatih Terim’in kadro planlamasında yer almayan 25 yaşındaki stoper için Sivasspor, Göztepe, Ankaragücü, Rizespor, Gençlerbirliği ve Denizlispor, önümüzdeki günlerde teklif sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın da Ahmet’i en kısa sürede elinden çıkarmak için gereken kolaylığı sağlayacağı bildirildi.