Son dakika haberi... Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Alexandru Cicaldau'yu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El İttihat Kalba'ya kiraladığını açıkladı.

İşte galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir."

Hatırlanacağı üzere Rumen futbolcu geçen sezonun başında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.