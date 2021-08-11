Galatasaray transfere 20 milyon Euro harcadı, kadro gençleşti!

Galatasaray , FFP anlaşmasının bitmesi ile birlikte kadrosunu yenilemeye ve gençleştirmeye başladı. Galatasaray son olarak 22 yaşında stoper Victor Nelsson'un 7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

Galatasaray böylece bu sezon sadece bonservis için 20 milyon Euro harcamış oldu. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt'u bedelsiz transfer eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray diğer 5 oyuncuya ise 20 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti.

Kiralık oyuncu yok

Galatasaray 'sattığın kadar al' maddesi nedeniyle son yıllarda hep kiralık oyunculara yönelmişti. Bu sezon ise hiçbir oyuncu kiralık olarak transfer edilmedi. İşte liste...

Victor Nelsson 22 (Danimarka) 7.00 mil. €

Alexandru Cicaldau 24 (Romanya) 6.50 mil. €

Berkan Kutlu 23 (Türkiye) 4.00 mil. €

Barış Alper Yılmaz 21 (Türkiye) 1.50 mil. €

Sacha Boey 20 (Fransa) 1.00 mil. €

Patrick van Aanholt 30 (Hollanda) bedelsiz

Aytaç Kara 28 (Türkiye) bedelsiz

Alpaslan Öztürk 27 (Türkiye) bedelsiz

Bonservis ücreti ödenen 5 oyuncunun yaş ortalamasının 22,0 olması ise önemli bir detay oldu. Tüm transferlerin ortalaması 23 olarak gerçekleşirken kadronun genel ortalaması 26,08 olarak gerçekleşti. Galatasaray bu sezon kadrosuna 30 yaşını aşan bir oyuncu katmazken en yaşlısı bedelsiz gelen Patrick van Aanholt oldu.

Nelsson, Cicaldau'yu da geçti

Galatasaray'ın flaş transferi Alexandru Cicaldau, 6,5 milyon Euro bonservisi ile yaklaşık 2,5 yıllık dönemde en pahalı transfer olmuştu. Galatasaray en son Diagne'ye toplamda 13 milyon Euro ödemişti. Fakat genç savunma oyuncusu Nelsson, 7 milyon Euro ile Cicaldau'yu geçti ve son 2,5 sezonun en pahalısı oldu.



