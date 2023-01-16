Galatasaray transferdeki yeni hedefini belirledi!

Galatasaray , ara transfer döneminde forvet hattında bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in lideri, ikinci yarıda da işi sıkı tutmak adına gol yollarına bir takviye planlıyor.

İKİ YILDIZ YOLCU

Galatasaray Yönetimi, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da iç transferde harekete geçti. Takıma katılacak yeni isimler olması nedeniyle, gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor.

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde kiralanan Haris Seferovic'ten kulüp bulması istenecek. Galatasaray forması ile 10 lig maçında ne gol ne de asist yapabilen İsviçreli santrfor, beklentilerin hayli altında kaldı. Kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FESİH İÇİN GÖRÜŞME

Öte yandan Patrick van Aanholt da bekleneni veremeyenlerden biri oldu. Hollandalı sol bekin, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

32 yaşındaki deneyimli savunmacı için iki alternatif belirlendi. İlk etapta, kendisinden takım bulması istenecek. İkinci ihtimalde ise Hollandalı futbolcunun, sezon sonuna kadar alacakları verilip, sözleşmesinin feshedilmesi için görüşme yapılacak.

İTALYANLARDAN YENİ BİR İDDİA

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a kalıcı transferiyle ilgili yeni bir iddiada bulundu. Haberde; "PSG, Icardi'yi satmak istiyor. PSG, Icardi'yi bu kez bonservisiyle göndermek amacında. Galatasaray, Arjantinli futbolcu için 15 milyon Euro ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar. 2020'de 50 milyon Euro'ya gelen oyuncu, PSG'nin planlarında yok. Kulüpteki iki sezonunda hayal kırıklığı yarattı ve Paris ekibinin onu göndermek istemesinin nedeni bu.

YENİ GÖZDE DOVBYK

Galatasaray, şampiyonluk yolunda zirvede yer alırken, önemli bir avantaja da sahip. Bu doğrultuda Aslan, ara transfer döneminde eksiklerini kapatmayı hedefliyor. İlk etapta sol bek için uzun bir süre çalışma yürütüldü. Nihayetinde Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşmaya varıldı. Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bir diğer mevki de forvet hattı... Bu anlamda rota ise Ukrayna olacak. Sarı Kırmızılılar, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki golcü, daha önce de Trabzonspor 'un gündemine gelmişti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Yaz transfer döneminde Karadeniz ekibi tarafından yapılan yaklaşık 3 milyon Euro'luk öneri reddedilmişti. Şimdi ise 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek. Aslan da bu doğrultuda Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor.

28 MAÇTA 19 GOL

Santrfor bölgesinin yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen Dovbyk, bu sezon çıktığı 28 maçta 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İki kulüp arasında bonservis konusunda görüşmelerin, kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor.

SON ADAY HIRVATİSTAN'DAN!

Forvet hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için son iddia Hırvatistan'dan geldi. Hırvat gazetesi Večernji list; Dinamo Zagreb'in yıldızları Livakovic, Ademi, Petkovic, Sutalo ve Ivanusec ile birçok Avrupa ekibinin ilgilendiğini yazdı. Bu isimlerden biri için de Galatasaray devrede...

PETKOVIC'İN PEŞİNDE

Večernji list'in haberine göre Galatasaray, Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak istiyor. Dinamo Zagreb'deki performansı sonrası bugüne kadar birçok teklif alan Petkovic'in Dünya Kupası sonrası yeniden gözde bir hale geldiği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI İLE YENİDEN DİKKATLERİ ÇEKTİ

Bruno Petkovic, 2012'de Hırvatistan'dan ayrılıp İtalya'nın yolunu tutmuştu. Burada Catania, Varese, Reggiana, Virtus Entella, Trapani, Bologna ve Hellas Verona gibi birçok takımın formasını giyse de dikiş tuttaramadı. Ocak 2019'da ise 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Zagreb'e geldi ve burada yeniden formunu yakaladı.

Wout Weghorst'un Hollanda'yı Arjantin karşısında ayakta tutan golü gibi Petkovic de Brezilya'ya karşı attığı golle fark yarattı. 0-0 giden maçta 72. dakikada oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu; normal süresi berabere biten ve uzatmalarda 105. dakikada Brezilya'nın öne geçtiği maçta 117. dakikada attığı golle Hırvatistan'a beraberliği getirmişti. Hırvatistan, bu gol sonrası penaltılarda Brezilya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

KULÜBÜYLE 12 GOL, 7 ASİST

Bu sezon Dinamo Zagreb forması altında 12 maça çıkan Petkovic; 12 gol, 7 asistlik katkı yaptı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 golle öne çıkan 28 yaşındaki oyuncu; gruplarda ise 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Ligde ise Bruno Petkovic; 15 maçta 8 gol, 5 asist ile oynuyor.

BONSERVİSİ SORUN

Dinamo Zagreb, golcüsünü kolay kolay bırakmayı düşünmüyor. Tekliflere açık olan Hırvat ekibi, yıldız oyuncu için 10 milyon Euro düzeyinde bir bonservis önerisi bekliyor. Večernji list, Galatasaray'ın bu transfer için bu tutarlara çıkıp çıkmayacağının netleşmediğini belirtiyor.