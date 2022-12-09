Galatasaray transferde yerli harekâtına başladı! Söz kesildi
Galatasaray transferde yerli operasyonuna hız kesmeden devam ediyor... Bekler için listesini oluşturan Cim Bom, kanat ve forvet transferi için de adaylarını belirledi. Şimdiden bir yerli oyuncuyla söz kesildi. İşte o isimler ve transferdeki son durumlar...
İlk 11'deki en az 3 yerli mecburiyeti nedeniyle ligin ilk bölümünde ciddi bir rotasyon sıkıntısı yaşayan Galatasaray , ara transferde bu krizi tamamen sonlandırmaya kararlı.
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Okan Buruk'tan yerli talimatı
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da talebiyle ağırlıklı yerli oyuncu transferine odaklanmış durumda. Sezon sonuna kadar yerli konusunda elinde birçok alternatif olmasını isteyen Buruk'un talimatı doğrultusunda girişimler başladı.
Hamleler yapıldı
Bu doğrultuda birçok isimle görüşme halinde olan Galatasaray; sol beke Rıdvan Yılmaz, sağ beke de Mert Müldür hamlesinden sonra, diğer bölgeler için de harekete geçti.
Hedef Deniz'i bitirmek
Diğer takviye ise forvete olacak. Seferovic'i gözden çıkaran ve Dembele'yi renklerine bağlamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, yerli golcü konusunda da listenin ilk sırasındaki Deniz Undav'ın transferini bitirmeyi hedefliyor.
Kulübü gözde çıkardı
İngiliz kulübü Brighton'ın 26 yaşındaki santrforu gözden çıkarması da bu süreçte Galatasaray'ın en önemli avantajı olacak.
Halil'le söz kesildi
Sezon başında Westerlo'ya imza atan Halil Akbunar'la bir süredir görüşen Galatasaraylı yöneticiler, her iki kanatta da oynayabilen tecrübeli futbolcuya iyi bir alternatif gözüyle bakıyor. Okan hocanın da istediği Halil'le ilgili olarak tarafların söz kestiği de gelen haberler arasında.