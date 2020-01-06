Son dakika Galatasaray 6 Ocak Pazartesi transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onyekuru transferini resmen açıklayan ve Saracchi transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray'da gözler diğer transferlere çevrildi. Özellikle forvet ve stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda gönderilecek futbolcularda büyük merak konusu. Peki, Galatasaray kimleri transfer edecek? Takımdan hangi oyuncular gönderilecek? İşte son dakika 6 Ocak Pazartesi Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

SAĞ KANADA JESSE SEKIDIKA

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’dan Jesse Sekidika’da mutlu sona ulaştı.

Sarı-Kırmızılılar’ın, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna dün imzayı attırdığı bildirildi. Cim Bom’un, bu transfer için Eskişehirspor’a 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

Bu sezon Eskişehirspor’la 16 maça çıkan 1,74’lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

GALATASARAY'DAN MERT ÇETİN BOMBASI!

Galatasaray, sezon başında İtalyan devine transfer olan Milli savunmacıyı 1.5 yıllığına kiralamak için teklif yaptı. Roma’nın cevabı, “6 aylığına verebiliriz” oldu. Ancak bir de şartları var...

Sarı-Kırmızılılar’da Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından savunma takviyesi ‘olmazsa olmaz’ bir hale geldi. Birçok isim için girişimde bulunan Galatasaray, sezon başında Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan Mert Çetin için de harekete geçti.

Cim Bom, Saracchi ve Onyekuru gibi Mert’i de 1.5 sezonluğuna kiralamak için teklifte bulundu. Roma cephesi, sezonun ilk bölümünde 4 lig maçında oynayabilen 23 yaşındaki stoperin kiralanmasına sıcak bakıyor. Ancak İtalyanlar, sürenin 6 ay olmasından yana. Ayrıca Roma Yönetimi, Aslan’dan, oyuncusu için ilk 11 garantisi de istedi. Galatasaray Yönetimi bu konuda son sözü Fatih Terim’e bıraktı.

GALATASARAY'DAN GODIN İÇİN İTALYA SEFERİ!

Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitirmeye yaklaşan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi... Sarı- Kırmızılılar listesinin ilk sırasında yer alan Diego Godin konusunda flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Yönetimin, kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bu hafta içinde İtalya'ya sefere çıkması bekleniyor.

İdari menajer Şükrü Hanedar'ın Milano'da hem Inter kulübünün yetkilileri hem de Uruguaylı stoperin menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. Hanedar, Godin'in kiralanması konusunda yapacağı sıkı pazarlıkların ardından yönetime raporunu sunacak.

İtalyan basını, 33 yaşındaki futbolcunun Inter'de aradığı ortamı bulamadığını ancak takımdan ayrılma konusunda kesin bir karar vermediğini belirtiyor. Daha önce 9 sezon Atletico Madrid formasını giyen Godin, Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanı.

Dünyanın en önemli stoperlerinden Godin'in isminin Galatasaray ile anılması taraftarları çok heyecanlardırdı. Taraftarlar sosyal medyada, Godin'in de yer aldığı ilk 11'leri paylaşıyor.

Stoper takviyesi için yönetime rapor veren Fatih Terim, Godin'i mutlaka takımda görmek istiyor. (Takvim)

GALATASARAY'DA TRANSFER! GENÇ OYUNCU İMZAYA GELİYOR

Galatasaray'da U17 ve U19 takımıyla idman çıkan ve altyapıda eğitim alan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor. Genç isim o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

18 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor. Genç futbolcu 10 numara pozisyonunda tekniği ve fiziğiyle ön plana çıktı. (Skorer)

ONYEKURU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray'ın çiceği burnunda transferi Henry Onyekuru'dan ilk açıklama geldi. Transfer açıklandıktan sonra Nijeryalı futbolcu sosyal medya hesaplarından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ile çekilen fotoğrafı paylaştı.

22 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına ayrıca "Bunu açıklamaktan çok mutluyum; evime döndüm. Sezonu en iyi şekilde bitirmek için elimden geleni yapmaya hazırım." yorumunu yaptı.