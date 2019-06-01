Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından kanat transferine yönelen Galatasaray'ın eski Beşiktaşlı Ryan Babel için resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkmıştı. Gana'da yayım yapan Ghana Soccer adlı internet sitesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kırmızılı kulübün Genk'te forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Joseph Paintsil ile de ilgilendiğini duyurdu.

Haberde Gana ekibi Tema Youth'tan geçtiğimiz yaz Genk'e transfer olan ve kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan genç yeteneğin bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına girdiği ifade edildi. Bu sezon 35 maçta 5 kez fileleri sarsan ve 3 asist kaydeden Paintsil'in güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler