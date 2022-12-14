Galatasaray transferde resti çekti! 'Bedavaya alırız'

Süper Lig 'e verilen arada çalışmalarını Antalya'daki kampta sürdüren Galatasaray 'da transfer için de yönetim çalışıyor.





Lazio'ya karşı 2-1'lik yenilgi

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada İstanbul'da Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşan Galatasaray, ardından Antalya'ya gitti. Sarı - kırmızılılar Antalya'daki hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Dün ise Aslan son maçında Lazio'ya 2-1 kaybetti.

Yeni santrfor Barış Alper Yılmaz

Cim Bom'un genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni santrforu oldu! Ligde zaman zaman sağda zaman zamanda sol kanatta görev yapan Barış, hazırlık maçlarında santrfor olarak denendi ve tam isabet sağlandı. Lazio karşısında Mata'nın pasıyla golünü de atan Barış Alper, bu yeni göreve hazır olduğunu kanıtladı.

Yabancı kontenjanı dolu ama...

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmak istiyor. Bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeri ile gerçekleşti.





Tüm alacakları ödenecek

Ancak sarı-kırmızılı kulüp olumlu sonuç alamadı. Yönetim 1.5 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli sol bekin sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeyi göze aldı.

Kulübüyle temasa geçilmişti

Ara transfer dönemi yaklaştıkça, Galatasaray'da hareketlilik de artıyor. Bir süredir Moussa Dembele transferi konusunda girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun menajeriyle İstanbul'da mutabakat sağlamış ve sonrasında bonservisini alabilmek üzere kulübüyle temasa geçmişti.





Anlaşma sağlandı ama...

Galatasaray'ın ana planı, 26 yaşındaki santrforu maksimum 5 milyon Euro bonservis bedeliyle ocak ayında kadrosuna katıp, Seferovic ve Gomis'le yolları ayırmak ve bir de yerli forvet takviyesi yapmaktı. Ancak Lyon cephesinin anlaşmaya uzak tavrı, Galatasaray'ın yol haritasını değiştirdi.

REST: 'O ZAMAN BEDAVAYA TRANSFER EDERİZ'

Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız santrforla yapılan mutabakatı koz olarak kullanıp, "O zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız" restini çekti. Galatasaray Yönetimi'nin, ocak ayından itibaren oyuncuyla resmi olarak anlaşıp, temmuzda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama şansı bulunuyor. Galatasaray'ın resti sonrası, Lyon tarafının nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu.





Hattı şimdiden kuruyorlar

Galatasaray dışında da talipleri olan Dembele'yi, Lyon'un ocakta bırakmaması halinde, temmuz için yeniden anlaşma sağlanacak. Ligin ikinci bölümü için de planlarda ufak bir güncelleme yapılacak.





Seferovic ve Gomis gidecek, yerli forvet ve Dembele gelecek

Seferovic yine gönderilecek, ama yerine yerli bir forvet takviyesi yapılacak. Gomis'le yollar ise sezon sonunda ayrılacak ve yerine bonservis bedeli olmaksızın Dembele transferi gerçekleşecek. Sarı-Kırmızılılar böylece önümüzdeki sezonun forvet hattını da şimdiden büyük ölçüde belirlemiş olacak