Galatasaray formasıyla ilk macerasına 2018-19 sezonunda başlayan Henry Onyekuru’nun, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Fransız temsilcisi Monaco’ya transfer olması sonrasında Aslan’la yolları yine kesişmişti. Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Cim Bom’a yine kiralık olarak katılan 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Pandemi süreci sebebiyle Süper Lig’e uzun bir süre ara verilip ardından tekrar başlaması sebebiyle yapılan kontrata göre sözleşmesi sona eren ve lig bitmeden Monaco’ya geri dönmek zorunda kalan tecrübeli futbolcu, yine Galatasaray’ın gündeminden düşmüyor.

Yine kiralama yapılacak

Transfer yapabilmesi için kadrosundan oyuncu satışı yapması gereken Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda ‘severek ayrıldıkları’ Henry Onyekuru’yu tekrar Aslan yapmak için çaba sarf ediyor. Elinden oyuncu çıkarmak için formül üzerine formül düşünen Sarı- Kırmızılı idarecilerin, bu planlarını gerçekleştirmelerinin ardından ilk hedeflerinden birisinin Onyekuru’yu tekrar kiralamak olacağı kaydedildi. Bu konuda futbolcuyla yapılan temaslardan olumlu geri dönüş alan Cim Bom’un, oyuncu satışı sonrasında Monaco’nun kapısını yine kiralama teklifiyle çalıp Onyekuru’yu geri getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Metin Karabaş







