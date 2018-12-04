Galatasaray transferde hedefi ıskaladı!

Galatasaray, transferde geç kalmasının ve Gomis'i göndermesinin bedelini ödüyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon başında yaptığı transferlerden istediği verimi alamadı ve transferde sınıfta kaldı.

04 Aralık 2018, Salı 08:47
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Galatasaray transferde hedefi ıskaladı!

Son 9 resmi maçın sadece birini kazanan Galatasaray, kötü bir transfer dönemi geçirmesinin bedelini ödüyor. Gomis'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı isimlerden de beklediği katkıyı alamadı.

İşte yenilerin karnesi:

BADOU NDIAYE: İngiltere'de sanki futbolu unutmuş! Bu sezon tek iyi oynadığı 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında kırmızı gördü. Fenerbahçe derbisi bitince kavgaya karıştı, 5 maç ceza aldı.

HENRY ONYEKURU: Zorluk derecesi yüksek maçlarda sahadan silindi. Kötü bitiriciliğe sahip ve performansı istikrarsız.

ÖMER BAYRAM: Nagatomo'yu yokluğunda adeta mumla arattı. Beşiktaş derbisinde son bölümde yüzde yüz bir gol fırsatını da değerlendiremedi. 

MUĞDAT ÇELIK: Süper Lig'de geride kalan 14 haftada ilk 11'de bir maç bile şans bulamayan altyapı dışındaki tek isim Muğdat oldu.

EMRE AKBABA: 4 milyon Euro bonservis ödendi ancak sakatlığı yüzünden 7. haftada devreyi kapadı.

Kaynak: Sabah

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