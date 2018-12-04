Galatasaray transferde hedefi ıskaladı!

Son 9 resmi maçın sadece birini kazanan Galatasaray, kötü bir transfer dönemi geçirmesinin bedelini ödüyor. Gomis'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı isimlerden de beklediği katkıyı alamadı.

İşte yenilerin karnesi:

BADOU NDIAYE: İngiltere'de sanki futbolu unutmuş! Bu sezon tek iyi oynadığı 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında kırmızı gördü. Fenerbahçe derbisi bitince kavgaya karıştı, 5 maç ceza aldı.

HENRY ONYEKURU: Zorluk derecesi yüksek maçlarda sahadan silindi. Kötü bitiriciliğe sahip ve performansı istikrarsız.

ÖMER BAYRAM: Nagatomo'yu yokluğunda adeta mumla arattı. Beşiktaş derbisinde son bölümde yüzde yüz bir gol fırsatını da değerlendiremedi.

MUĞDAT ÇELIK: Süper Lig'de geride kalan 14 haftada ilk 11'de bir maç bile şans bulamayan altyapı dışındaki tek isim Muğdat oldu.

EMRE AKBABA: 4 milyon Euro bonservis ödendi ancak sakatlığı yüzünden 7. haftada devreyi kapadı.

Kaynak: Sabah