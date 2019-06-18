Galatasaray transferde çok istekli! Asıl hedef Benjamin Tetteh

Devre arasında Cim Bom’un 1 numaralı golcü hedefi olan hatta GS TV’de videosu bile hazırlanan Benjamin Tetteh’in transferi son anda gerçekleşmemişti. Kulübü Sparta Prag 10 milyon Euro’nun üzerine çıkıp, ekstra taleplerde bulununca Sarı- Kırmızılılar bitime saatler kala Mbaye Diagne’yi renklerine bağlamıştı. Aradan 5 ay geçmesine rağmen 21 yaşındaki Ganalı yıldız için Galatasaray hala çok istekli. Öyle ki Semih Kaya’nın 1 sene daha kiralanması konusunda Sparta Prag ile görüşen ve anlaşmaya yakın olan yönetimin, ajandasındaki esas isim Benjamin Tetteh. Çekya takımıyla 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve Semih’le birlikte Sparta Prag’ın yeni sezon kadrosunda adı açıklanan Tetteh konusunda özellikle teknik heyet fazlasıyla ısrarcı.

Daha 21 yaşında...

Scout ekibinin yaklaşık 1.5 yıldır takip ettiği 1.93’lük santrafora, devre arasında Fatih Terim onay vermişti. Galatasaray, Tetteh’in henüz 21 yaşında olduğunu göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi’nde vitrine çıktıktan sonra bir kaç sene içinde astronomik rakamlara satılabileceğini düşünüyor. Sparta Prag ile masada olan Cim Bom, Tetteh için tüm kozları oynuyor.

Metin Karabaş

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