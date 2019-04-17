Galatasaray transferde bombayı patlattı! Deniz Türüç ile anlaştı...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu sezon Kayserispor formasıyla gösterdiği performans ile yeniden A Milli Takım'a davet edilen Deniz Türüç'ün menajeri Hüseyin Buğra Coşkun ile görüşen Galatasaraylı yöneticiler her konuda anlaşma sağladı.

Görüşme TT Stadı'nda yapıldı!

Derbi öncesi 11 Nisan Perşembe günü Deniz Türüç'ün menajeri Hüseyin Buğra Coşkun, Türk Telekom Stadı'na gelerek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak ile görüştü. Fatih Terim'in özellikle transferi istediği Deniz için taraflar anlaşmaya vardı.

6 aydır para alamıyor!

Kayserispor ile sözleşmesi 2020 Haziran'da sona erecek Deniz Türüç'an 6 aydır maaşını alamadığı, sezon sonunda Kayserispor'dan ayrılmayı kafasına koyduğu ve Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.

Fedakarlığa hazır!

Kayserispor'un sezon sonunda 1 yıl daha sözleşmesi kalacak Deniz Türüç için Galatasaray'dan 3 milyon Euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor. 26 yaşındaki yetenekli oyuncunun alacaklarına karşılık bu bedeli aşağıya cekmeye çalışacağı da belirtiliyor.

Kayseri'de oynanan maçta Deniz Türüç, Fatih Terim'in yanına giderek böyle sarılmıştı

Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta sahaya çıkan Deniz Türüç 3 gol atıp 5 de asist yaptı. Şenol Güneş tarafından Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadroya davet edilen Deniz, iki karşılaşmada toplam 81 dakika sahada kalmış 4-0 kazandığımız Moldova maçında 2 asist yapmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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