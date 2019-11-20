Galatasaray transfer son dakika haberleri! 20 Kasım Çarşamba

Galatasaray ocak ayında takımda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takımda bir çok oyuncu ile yollar ayrılacak. Ayrıca yeni oyuncuların takıma katılması gündemde. Sağ bekte Mariano’dan memnun olmayan Galatasaray, Antalyaspor’un milli futbolcusu için kapıyı çalacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda yerli oyuncu kalitesi de yükselecek. İşte son dakika Galatasaray son dakika transfer haberleri ve detaylar...

EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ BOMBASI!

Ara transfer dönemi yaklaşırken, Galatasaray’dan yerli hamlesi... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda, Sivasspor’un iki yıldızını gözüne kestirdi. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı gündeme alan Galatasaray’ın, her iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Ocak ayından itibaren iki oyuncuyla da kulüplerine haber vermeden görüşme ve anlaşma yapma hakkı bulunuyor. Şu ana kadar menacerler vasıtasıyla gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuç verdi. Hatta son olarak Başakşehir’in de araya girdiği, ancak Galatasaray’ın hızlı davranarak bir adım öne geçtiği belirtildi.

Ya ucuza ya bedavaya

Galatasaray cephesi, iki oyuncuyu da devre arasında renklerine bağlayarak ikinci yarıda yararlanmayı planlıyor. Fatih hoca, bu hamleyle birlikte kadrodaki yerli oyuncu sayısını arttırmak ve takımın üzerindeki ölü toprağını tamamen atmak istiyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar, makul bir bonservis ödeyerek veya takasla bu transferi tamamlamanın hesapları içinde. Ancak Sivasspor cephesinden olumsuz bir geri dönüş yapılması durumunda, Mert Hakan ve Emre Kılınç transferleri için sezon sonu beklenecek ve herhangi bir bonservis ödenmeyecek.

İkisi de çok yetenekli

Sivasspor’da yıldızını parlatan iki futbolcu da 25 yaşında. Sol ayaklı Emre Kılınç, her iki kanatta da görev yapabiliyor. 1.74 boyundaki oyuncu, Türk Milli Takımı’nın formasını da 2 kez giydi. Emre’nin takım arkadaşı Mert Hakan’ın boyu da 1.74... Sağ ayağını kullanan genç yetenek, orta sahanın merkezinde veya sağ kanatta oynayabiliyor. İki oyuncu da Türk kulüplerinin altyapısında yetişti.

DIAGNE'DE FLAŞ GELİŞME

Club Brugge, sezon sonuna kadar kiraladığı Mbaye Diagne’nin performansından hiç memnun değil.

Belçika kulübü, tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Diagne bu durumda Florya’ya geri dönmek zorunda kalacak. Sarı-Kırmızılılar, üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle Diagne’ye son bir şans daha verebilir. Senegalli yıldızın da, kariyerini Galatasaray formasıyla sürdürmek istediği, gelen haberler arasında.

NAGATOMO'DA İŞLEM TAMAM

Bu sezonki kötü performansı nedeniyle gözden çıkarılan Japon sol bek Nagatomo, teknik heyetten gelen talep üzerine ayrılığı kabul etti.

Menaceriyle birlikte yeni kulüp arayan 34 yaşındaki futbolcu, devre arasında bir başka takıma transfer olmaya hazırlanıyor. Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Nagatomo’dan 2 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor.

FATİH TERİM BELHANDA'YI SİLDİ!

Sarı-Kırmızılılar’ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, 29 yaşındaki Faslı yıldızın devre arası takımdan ayrılacağını belirtip, “Belhanda’nın bileti kesildi” dedi.

Ergün, Fatih Terim’in Galatasaray’ın Real Madrid ile İstanbul’da oynanan maçta taraftarlara küfür eden Belhanda’yı sildiğini belirterek, “İspanya’daki Real rövanşında oynamaması ve Gaziantep’ten İstanbul’a erken gönderilmesi Faslı starın artık kadroda düşünülmediğinin kanıtı. 7-8 milyon euro gelir beklenen Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı. O zaman takıma maddi anlamda çok daha fazla katkı sağlayabilirdi” ifadelerine yer verdi.

Sarı-Kırmızılılar’ın eski yöneticisi, Galatasaray’ın Ocak ayı transferleri hakkında da bilgi vererek, “Henry Onyekuru’nun devre arasında Galatasaray’a döneceğini biliyorum. Sinan Gümüş’ün ise Cim-Bom’a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa’da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Yaz transfer döneminde Mbwana Samatta için girişimde bulunan yönetim, sakatlıklar sonrası bu oyuncu için tekrar düğmeye basabilir” diye konuştu. (Star)

GALATASARAY'DAN SANGARE ATAĞI!

Galatasaray, Antalyaspor’un milli futbolcusu Nazım Sangare’yi radarına aldı.

Andorra‘ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen ve performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi, sarı-kırmızılıları iştahlandırdı.

Galatasaray’da devre arasında Mariano’nun gideceği planları yapılırken, Nazım Sangare’nin ocak ayında transfer olması için Antalyaspor’a teklif yapılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların son iki sezondaki performansı ile dikkat çeken Nazım Sangare’yi alarak takımdaki yerli kalitesini de yükseltmek istediği bildirildi.

Mariano’yu devre arasında 1.5-2 milyon euroya satmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, buradan gelecek paranın bir bölümü ile Nazım’ı transferini gerçekleştirmek istiyor. Antalyasporlu futbolcunun transferiyle Galatasaray bir taşta iki kuş vuracak.

Cim-Bom, bir taraftan sağ bek problemini çözecek, diğer yandan da kaliteli bir yerli futbolcu kazanacak. Böylece teknik kadronun eli rahatlayacak. (Skorer)

BECKHAM FALCAO'YU GÜNDEME ALDI

Radamel Falcao için son dakika transfer iddiası!.. 2020'den itibaren MSL'te mücadele edecek olan Inter Miami'nin kurucu başkanı David Beckham, bazı yıldız futbolcuları transfer listesine aldı.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre MLS'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istiyor.

Beckham'ın forvet hattında Falcao ve Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu iddia ediliyor. (Ntv Spor)