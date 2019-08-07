Galatasaray transfer için Londra borsasında

Galatasaray Londra’da adeta bir transfer üssü kurdu. Sarı-kırmızılılarda, İdari Menajer Şükrü Hanedar, İngiltere’ye gitti. Premier Lig’de yarın akşam transfer döneminin sona ermesi nedeniyle böylesi bir çıkarma yapan Şükrü Hanedar, kulüpler tarafından gözden çıkarılacak isimlerle ilgili Florya’dan gelecek talimat doğrultusunda girişimlerde bulunacak.

Londra’da birçok menajerin iki otelde konakladığı ve Galatasaray adına da burada bulunan Hanedar’ın iki otel arasında mekik dokuyarak temaslara başladığı bildirildi.

İngitere’de yarın 17.00’da transferin sona ermesinden sonra boşa çıkacak veya düşünülmeyen futbolcuların menajerleriyle sıcağı sıcağına görüşmelere başlanacağı belirtildi.

Fulham’dan Michael Seri’yi uygun şartlarda kiralayan sarı-kırmızılılar, Chelsea’den de Tiemoue Bakayoko için nabız yoklamıştı. Şu an itibariyle Chelsea’de menajer Frank Lampard tarafından kadroda düşünülmeyen Bakayoko için tüm kiralık tekliflerin yapılması bekleniyor. Şükrü Hanedar, hafta sonuna kadar İngiltere’de kalarak transfer konusunda önemli temaslarda bulunacak. Sarı-kırmızılılar ihtiyaçlarını büyük ölçüde İngitere’den yapacağı takviyelerle giderecek.